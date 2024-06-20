«Все у них хорошо!»: как живут Пугачева и Галкин* сейчас на Кипре — таролог Горшкова

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети

Поведение Аллы Борисовны озадачило ее поклонников.

Алла Пугачева на днях отметилась в одном из кипрских ресторанов со своей семьей: мужем Максимом Галкиным*, сыном Гарри Галкиным и дочерью Лизой Галкиной.

На фото, которым супруг Аллы Борисовны поделился в соцсетях, семья звезд предстает нарядной, светлой и радостной. Но многих пользователей смутил тот факт, что народная артистка приняла закрытую позу, засунув руку в карман. 

Однако профайлер и основатель Академии профайлинга Алексей Филатов уверен: в позе певицы никаких негативных смыслов нет. Знаменитость просто сделала это для фотографии, чтобы исключить неловкость во время съемки.

Пугачева со своей семьей. Фото: соцсети

Таролог Анна Горшкова специально для Teleprogramma.pro разложила карты на семью Пугачевой, чтобы тоже понять, нет ли в этом демонстрируемом счастье подвоха. Ведь все-таки артисты любят работать на публику, а что там у них внутри семьи — одному богу известно. Но и тут эксперт издания заверила нашего журналиста: у звезд на Кипре все отлично.

«По раскладу языческого Таро у них нет проблем в семье, особенно у Аллы Борисовны. По карте тройка жезлов ее состояние — это движение вперед. То есть Алла Борисовна — человек активный, который не выпадает из социума, продолжает развиваться, строить далекоидущие планы.

На Максима Галкина* выпадает аркан повешенный, то есть он немного завис в развитии, переоценивает ситуацию, старается посмотреть на жизнь под другим углом. Но это не говорит о том, что у него происходит что-то плохое в семье», — поведала Анна Горшкова.

По словам таролога, главным локомотивом в чете артистов является Алла Пугачева. Между ней и супругом легла карта тройка чаш. «Это карта союза. У них гармоничная семья. Живут, радуются, у них все хорошо!» — успокоила почитателей Пугачевой таролог.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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