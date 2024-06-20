«Все у них хорошо!»: как живут Пугачева и Галкин* сейчас на Кипре — таролог Горшкова

Алла Пугачева на днях отметилась в одном из кипрских ресторанов со своей семьей: мужем Максимом Галкиным*, сыном Гарри Галкиным и дочерью Лизой Галкиной.

На фото, которым супруг Аллы Борисовны поделился в соцсетях, семья звезд предстает нарядной, светлой и радостной. Но многих пользователей смутил тот факт, что народная артистка приняла закрытую позу, засунув руку в карман.