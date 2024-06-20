«Любовь настоящая, но долго не продлится»: брак Лепса с 18-летней избранницей обречен на провал, заявила таролог

Певец Григорий Лепс готовится к свадьбе. 61-летний артист сделал предложение своей 18-летней избраннице по имени Аврора. Некоторые считают, что роман Лепса с юной девушкой может быть продюсерским проектом.
Таролог Марианна Абравитова заявила, что Григорий Лепс действительно испытывает серьезные чувства к своей невесте.
«Он по-настоящему полюбил эту девушку, и дело идет к официальному заключению брака. Аврора тоже им очарована. Нельзя сказать, что она использует эту ситуацию. Обаяние, харизма и умение Лепса ухаживать сыграли свою роль. В этой любовной истории все по-настоящему. Другое дело, что ухаживать и жить вместе — это разные вещи. Когда дело дойдет до совместного проживания, будут проявляться разные грани сложного характера певца», — сообщила таролог в беседе с Teleprogramma.pro.
По ее словам, после этого избранницу Григория Лепса постигнет разочарование.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Потому что очень не просто вообще жить со звездой и человеком гораздо старше себя, а также с обладателем такого сложного характера. В брак они действительно вступают. Но этот брак я бы не назвала стабильным. Есть высокая степень вероятности, что он недолговечный», — отметила Абравитова.
Читайте также: