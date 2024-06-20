«Запустил процесс самоуничтожения»: почему на самом деле умер сын Зайцева — экстрасенс Хуснетдинова

Сын знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева Егор Зайцев умер 19 июня от рака. У него была анемия, опухоли в кишечнике, печени и легких. Кроме того, наследник модельера страдал циррозом печени. Своего отца Егор пережил всего на один год.
Ясновидящая
«Егор Зайцев всю жизнь жил в протесте, с ощущением большой обиды на отца и на жизнь в целом, сильном внутреннем конфликте. Если человек очень долгое время копит обиду на жизнь, то запускает в себе процессы самоуничтожения, в том числе рак», — пояснила Айгуль Хуснетдинова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: