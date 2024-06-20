«Запустил процесс самоуничтожения»: почему на самом деле умер сын Зайцева — экстрасенс Хуснетдинова

Сын знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева Егор Зайцев умер 19 июня от рака. У него была анемия, опухоли в кишечнике, печени и легких. Кроме того, наследник модельера страдал циррозом печени. Своего отца Егор пережил всего на один год.

Ясновидящая Айгуль Хуснетдинова считает, что эти болезни Егор Зайцев накликал на себя сам.

«Егор Зайцев всю жизнь жил в протесте, с ощущением большой обиды на отца и на жизнь в целом, сильном внутреннем конфликте. Если человек очень долгое время копит обиду на жизнь, то запускает в себе процессы самоуничтожения, в том числе рак», — пояснила Айгуль Хуснетдинова.