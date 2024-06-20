Реальна ли угроза смерча в Москве 20 июня: прогноз синоптика Старкова

Власти Москвы и МЧС предупредили жителей столицы о сильных ливнях и образовании смерчей в четверг, 20 июня. Москвичей попросили без особой надобности не находиться на улице.
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что смерч — крайне редкое природное явление для средних широт. Их статистическая повторяемость, согласно официальным данным наблюдательных сетей, не превышает один случай на 10–15 лет. По косвенным признакам (параметрам радарных наблюдений, спутниковым данным, характеру и типу разрушений, свидетельским показаниям) смерчи бывают несколько чаще: раз в 5–7 лет.
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«Связаны они, как правило, с большой термодинамической неустойчивостью атмосферы и большим контрастом температуры по вертикали. Теплый влажный воздух быстро поднимается вверх и закручивается по спирали. И чем сильнее он закручивается, тем больше разница давления между центральной частью смерча, столбом подминающего воздуха и окружающим воздухом. Такая разница давления и создает большую силу ветра в смерче.
Смерчи могут сопутствовать другим явлениям, таким как грозы, сильные дожди, шквалистый ветер. Не факт, что смерч в Москве будет. Но вероятность возникновения в отдельных районах присутствует. То, что они уже попали в прогноз, говорит о высокой вероятности возникновения», — пояснил Старков.
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