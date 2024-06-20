Реальна ли угроза смерча в Москве 20 июня: прогноз синоптика Старкова

Власти Москвы и МЧС предупредили жителей столицы о сильных ливнях и образовании смерчей в четверг, 20 июня. Москвичей попросили без особой надобности не находиться на улице.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что смерч — крайне редкое природное явление для средних широт. Их статистическая повторяемость, согласно официальным данным наблюдательных сетей, не превышает один случай на 10–15 лет. По косвенным признакам (параметрам радарных наблюдений, спутниковым данным, характеру и типу разрушений, свидетельским показаниям) смерчи бывают несколько чаще: раз в 5–7 лет.

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