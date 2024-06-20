«Ее семья не даст в обиду Прилучному»: об отношениях с мужем Брутян — таролог Горшкова

Удивительную трансформацию наблюдаем мы в лице актера Павла Прилучного. Если в первом браке с Агатой Муцениеце он слыл скандалистом, выпивохой и дебоширом (спасибо его жене за эти рассказы в Сети), то во втором — на него любо-дорого смотреть.

Но, может быть, это маска? И внутри семьи не все так гладко, как нам стелют? Или это такой период влюбленности у Павла, после которого все равно вылезет его истинная сущность?

С этими вопросами мы обратилась к тарологу Анне Горшковой . И она заверила нашего журналиста: второй брак у Павла Прилучного по-настоящему счастливый. При этом никто не доминирует в этих отношениях. И Зепюр, и Павел — оба лидера, сумевшие выстроить гармоничную коммуникацию.

«Это зрелые отношения, которые развиваются с учетом прожитого опыта. Может быть, они будут не всегда гладкими, но ничего плохого я в них не вижу», — сказала Анна.

По словам таролога, Павел Прилучный абсолютно честен в отношениях. Ни о каких изменах на данный момент и речи нет. Насилия и рукоприкладства в семье звезд эксперт тоже не увидела

«Даже если он захочет как-то воздействовать на жену, вследствие своей высокой эмоциональности, на защиту Зепюр встанет вся ее семья, ее не дадут в обиду», — поведала Анна Горшкова.