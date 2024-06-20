«Ее семья не даст в обиду Прилучному»: об отношениях с мужем Брутян — таролог Горшкова

Удивительную трансформацию наблюдаем мы в лице актера Павла Прилучного. Если в первом браке с Агатой Муцениеце он слыл скандалистом, выпивохой и дебоширом (спасибо его жене за эти рассказы в Сети), то во втором — на него любо-дорого смотреть.
Но, может быть, это маска? И внутри семьи не все так гладко, как нам стелют? Или это такой период влюбленности у Павла, после которого все равно вылезет его истинная сущность?
С этими вопросами мы обратилась к тарологу
«Это зрелые отношения, которые развиваются с учетом прожитого опыта. Может быть, они будут не всегда гладкими, но ничего плохого я в них не вижу», — сказала Анна.
По словам таролога, Павел Прилучный абсолютно честен в отношениях. Ни о каких изменах на данный момент и речи нет. Насилия и рукоприкладства в семье звезд эксперт тоже не увидела
«Даже если он захочет как-то воздействовать на жену, вследствие своей высокой эмоциональности, на защиту Зепюр встанет вся ее семья, ее не дадут в обиду», — поведала Анна Горшкова.
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Расклад Таро на Прилучного и Брутян. Фото: предоставлено А Горшковой