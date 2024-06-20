Что сказала таролог, раскинув карты на Пугачеву: «Такой расклад неприятный»

Алла Пугачева появилась в одном из ресторанов за границей в сопровождении мужа Максима Галкина* и детей Лизы и Гарри. Позже супруг народной артистки поделился снимком на свой страничке в соцсетях.

На фото все члены семьи дружно улыбались. И, казалось, выглядели абсолютно счастливыми. Вместе с тем некоторые пользователи Сети ощутили нечто странное от этого фото. Некоторым оно показалось неприятным и каким-то «неживым».

«Снимок выглядит как подделка», «Работа на камеру, а не фотография», «Какое-то «неживое» фото», — написали люди в комментариях.

Teleprogramma.pro обратилась к тарологу (имя по определенным причинам не называем) с просьбой разложить на семью Пугачевой карты. Нам хотелось узнать, что ждет их впереди. Удивительно, но эксперт тоже увидела нехорошие предвестники в судьбе семейства певицы. Она была настолько ошарашена раскладом, что отказалась даже комментировать его.

«Такой расклад неприятный, что я не готова описывать его для публикации», — поберегла нервы Аллы Борисовны собеседница издания.

Впрочем, если вы разбираетесь в Таро, оцените его сами.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.