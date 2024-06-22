«Это надуманная версия!»: правду об отношениях Пугачевой и Галкина* выдал профайлер Филатов

Вся семья выглядит на снимке радостной и довольно дружной. Однако некоторые пользователи Сети узрели в кадре разногласия между супругами, а все из-за того, что певица спрятала руку в карман. Любители психологии решили, что так Алла Пугачева якобы оградилась от своего супруга.

Однако профайлер, основатель Академии профайлинга Алексей Филатов уверен, что за позой Аллы Пугачевой никаких скрытых смыслов нет.

«Там никакой психологии нет. Скорее, это выглядит так, что хочется спрятать кисть и пальцы от того, что они, возможно, не особо хорошо выглядят, рука при таком ракурсе фото будет смотреться невыгодно. С отношениями это вряд ли как-то связано, скорее, это надуманная версия. Рука у Пугачевой повисла в воздухе в согнутой позиции и не выполняет оборонительной функции, ее, скорее, прячут», — рассказал эксперт сайту Teleprogramma.pro.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.