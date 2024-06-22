«Это надуманная версия!»: правду об отношениях Пугачевой и Галкина* выдал профайлер Филатов

Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри отметила день рождения мужа Максима Галкина*. Фотографию с праздника в Сети показал юморист, ему исполнилось 48 лет.
Пугачева со своей семьей. Фото: соцсети
Вся семья выглядит на снимке радостной и довольно дружной. Однако некоторые пользователи Сети узрели в кадре разногласия между супругами, а все из-за того, что певица спрятала руку в карман. Любители психологии решили, что так Алла Пугачева якобы оградилась от своего супруга.
Однако профайлер, основатель Академии профайлинга
«Там никакой психологии нет. Скорее, это выглядит так, что хочется спрятать кисть и пальцы от того, что они, возможно, не особо хорошо выглядят, рука при таком ракурсе фото будет смотреться невыгодно. С отношениями это вряд ли как-то связано, скорее, это надуманная версия.
Рука у Пугачевой повисла в воздухе в согнутой позиции и не выполняет оборонительной функции, ее, скорее, прячут», — рассказал эксперт сайту Teleprogramma.pro.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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