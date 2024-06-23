Как на самом деле Самойлова относится к мужу, раскрыл профайлер Анищенко: «Отвращение»

Блогер Оксана Самойлова старательно транслирует в своих соцсетях абсолютную идиллию с мужем — рэпером Джиганом. И периодически рожает ему детей. На данный момент у знаменитой пары уже три дочки и маленький сыночек.

На днях знаменитости неожиданно оказались вместе на реалити ТНТ «Выжить в Дубае». Джиган честно признался на камеру, что участвовать в шоу его заставила жена. Этому откровению удивились все, даже Павел Воля, который довольно близко общается с рэпером и его избранницей.

Не исключено, что момент некоторого насилия над музыкантом сказался на взаимоотношениях супругов. Впрочем, также не стоит забывать про версию старой непроговоренной обиды между ними.

То, что у Оксаной Самойловой и Джигана не все в порядке в отношениях, буквально с первых минут демонстрации шоу по ТВ заметил профайлер Илья Анищенко.

Журналисту Teleprogramma.pro он пояснил, что неприязнь в паре выдается невооруженным взглядом во время их взаимодействия. Когда Джиган вышел к звездной команде в пустыне, он даже не смотрел в сторону жены и не подходил к ней. А потом будто опомнился и решил все-таки встать возле Оксаны.

«Джиган не сразу подошел к своей жене во время самопрезентации, а она от него в этот момент закрылась: выставила вперед ногу, поставила преграду в виде левой руки. Это дискомфортная реакция. Улыбка у Самойловой натянутая, ненастоящая, нос немного морщится. Это реакция отвращения или неприятия. И у Джигана улыбка на лице натянутая, неискренняя. Видно, что он играет на публику, когда стоит рядом с женой. Отношения в тот момент у них явно не самые лучшие», — прокомментировал профайлер.