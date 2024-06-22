Алсу отправилась в ресторан в стройнящем комплекте цвета изумруда: «Восхитительный оттенок!»

Как это часто бывает с женщинами после развода, Алсу внезапно похорошела. Постройнела, расцвела и блеснула элегантностью и стилем на улицах Парижа.

Звезда появилась на променаде во Франции в чарующем тотальном комплекте, впечатляя стройностью и плавностью линий. Как известно, тотальные наряды стройнят, и Алсу прекрасно умеет пользоваться стилевыми приемами.