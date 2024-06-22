Алсу отправилась в ресторан в стройнящем комплекте цвета изумруда: «Восхитительный оттенок!»
Алсу. Фото: соцсети А. Абрамовой
Алсу прекрасно выглядит и даже не думает грустить по Яну Абрамову.
Как это часто бывает с женщинами после развода, Алсу внезапно похорошела. Постройнела, расцвела и блеснула элегантностью и стилем на улицах Парижа.
Звезда появилась на променаде во Франции в чарующем тотальном комплекте, впечатляя стройностью и плавностью линий. Как известно, тотальные наряды стройнят, и Алсу прекрасно умеет пользоваться стилевыми приемами.
Алсу. Фото: соцсети А. Абрамовой
«Вероятно, этот комплект подбирался для выхода в ресторан, театр или подобное место, где не нужно много ходить. На это намекают остроносые туфли и миниатюрный клатч. Восхитительный оттенок зеленого комбинезона дополняют аксессуары в тон волосам. Лаконично, сдержанно, при этом массив зеленого цвета делает образ эффектным», — похвалила певицу исследователь моды Натали де Шанв беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.