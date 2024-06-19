Воля промолчал, но «галочку поставил»: предательство Бони и Самойловой не прошло мимо его внимания

Павел Воля в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ столкнулся с неожиданным предательством со стороны членов своей (звездной) команды. Впервые в истории проекта ведущего обвинили в проигрыше его коллектива.

Во время первого собрания в лагере, который располагается в пустыне, Виктория Боня заявила Павлу Воле: «Из-за тебя мы проиграли!» Оксана Самойлова и Надя Сысоева поддержали светскую львицу. По их словам, ведущий должен был руководить ими со стороны и говорить, как им поступить, хотя в правилах шоу это не озвучивалось. При этом мужчины из группы знаменитостей промолчали по этому поводу.

Любопытно, что Павел Воля, услышав эти обвинения, замер, замолчал, открыв рот, а потом вдруг начал оправдываться, что был уверен в своей команде, дескать, поэтому не вмешивался.

Профайлер Илья Анищенко считает, что Павел Воля не только поразился этому поведению подопечных, но и рассердился на них.

«Первая реакция Павла Воли на эти обвинения: он обомлел, удивился, разозлился. То, что эта ситуация сильно его напрягла, заметно по его взгляду исподлобья на Викторию Боню. Ведущий замер, напряг губы, он в этот момент пытается контролировать свой гнев и недовольство. Павел в шоке находится от такого обвинения», — объяснил ситуацию эксперт.

Неужели Павел Воля оставит все как есть? Ведь, по сути, звездная команда публично обвинила ведущего в недостаточной компетентности.