Алсу на фоне развода засветилась в черном одеянии на променаде: наряд со смыслом, но понятно это немногим

Певица Алсу, похоже, и не думает грустить по поводу развода с мужем. Ее поведение в Париже профайлер Илья Анищенко расценил как беззаботное и радостное, хоть и прогуливалась во Франции звезда в черных одеяниях.

Судя по всему, total black — это не похороны любви для Алсу, а просто проявление чувства стиля и моды.