Алсу на фоне развода засветилась в черном одеянии на променаде: наряд со смыслом, но понятно это немногим

Певица Алсу, похоже, и не думает грустить по поводу развода с мужем. Ее поведение в Париже профайлер Илья Анищенко расценил как беззаботное и радостное, хоть и прогуливалась во Франции звезда в черных одеяниях.
Судя по всему, total black — это не похороны любви для Алсу, а просто проявление чувства стиля и моды.
Алсу. Фото: соцсети А. Абрамовой
Исследователь моды
«Несмотря на то что по своей цветовой гамме он весьма скуден, total black невероятно идет темным блондинкам. К тому же комплект выглядит сложным из-за обилия линий, драпировок. Интересно выглядит контраст матового материала одежды, фактурной кожи сумки и глянцевых брюк. Массивная сумка через плечо здесь смотрится гармонично, на фоне объемной одежды она не выглядит чужеродно», — специально для Teleprogramma.pro высказалась эксперт.
Она заметила, что это отличный комплект для пешей прогулки в ветреную погоду.
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