Профайлер Анищенко заметил странность в отношениях Самойловой и Джигана: «Не обнимает, не целует»

Джиган признался в шоу «Выжить в Дубае», что участвовать в проекте ТНТ его буквально заставила жена Оксана Самойлова.

То, что большой брутальный мужчина так легко это заявляет, — уже показалось многим странным. Вместе с тем профайлер Илья Анищенко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил еще кое-что странное.

Эксперт недоумевает: как многодетный отец не только не проявляет к жене свою любовь, но даже не пытается изобразить ее на публике?

«Во время самопрезентации в начале шоу Джиган выходит к участникам и со всеми здоровается, видно, что Оксане в этот момент некомфортно, она поправляет волосы. Он приближается к ребятам быстрым шагом, но к ней не подходит, не улыбается своей жене, не обнимет ее, руку ей не целует — просто здоровается. Будто незнакомая женщина стоит. И это, конечно, очень-очень странно. Что за отношение такое к жене, матери четверых твоих детей?» — удивился профайлер.