Ангел счастья покинет нас 20 июня: этот день не зря называют днем «пустых рук»

20 июня в четверг не стоит ждать добра и счастья. Постарайтесь лучше настроиться на то, что это время нужно просто пережить с минимальными потерями для себя.

Мы в полной мере испытаем на себе тяжелые во многих смыслах лунные сутки под названием «пустые руки», да еще в сочетании с четвергом. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

В период «пустых рук» не стоит браться за важные дела, особенно связанными с получением. Результат будет неблагоприятным практически гарантированно.

В воздухе будут витать такие нехорошие явления, как разорению, гнев, раздражительность и ссоры. Люди будут склонны к материальным потерям, провальным делам.

Многие почувствуют, как энергия, вложенная в дела, попусту утекает сквозь пальцы. И стоит ли ее тогда тратить? Конечно нет, поберегите свои силы на будущее, они вам пригодятся.