«Краса шоу»: кто привлекательнее на «Выжить в Дубае» — Боня, Сысоева или Самойлова?

Она заметила, что для многодетной мамы и работающей женщины жена Джигана умеет себя подать просто шикарно.
«Выглядит эффектно. Оксана пошла по простому пути: предпочла серебристый металлик и использовала его в украшениях, одежде, обуви. Смотрится просто, но при этом изысканно, без излишеств», — похвалила первый выход на проекте Оксаны Самойловой исследователь моды Натали де Шан.
Звездная команда. Фото: ТНТ
На втором месте нашего конкурса оказалась Надя Сысоева и на третьем — Виктория Боня!
«Платье по цвету очень подходит Наде Сысоевой. Выбор украшений — великолепный, хорошо дополняют образ. Наряд отражает ее личность», — похвалила образ девушки Саши Стоуна на самопрезентации в шоу стилист-имиджмейкер Татьяна Рындина.
А вот в облике Виктории Бони эксперт увидела избыток декора на платье.
«При ее внешности хорошо было бы что-то более лаконичное. Платье Виктории, в котором слишком много наносного, перебивает ее красивое лицо. На фоне пустыни ее нарядный образ вызывает диссонанс», — сказала Татьяна Рындина.