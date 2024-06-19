«Краса шоу»: кто привлекательнее на «Выжить в Дубае» — Боня, Сысоева или Самойлова?

Звезды российского шоу-бизнеса являются эталоном красоты и стиля для многих россиян. А потому крайне важно понимать, на кого же сейчас нацелены взоры россиянок.

В эфиры неожиданно стремительно ворвалось шоу на ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение», сразу же завоевав большую популярность.

Сейчас самыми обсуждаемыми участницами проекта являются члены звездной команды: Надя Сысоева, Виктория Боня и Оксана Самойлова.

Teleprogramma.pro решила устроить среди них своеобразный конкурс красоты, понять, кто из них может претендовать на титул эталона. Мы привлекли в жюри экспертов в области красоты: косметолога Татьяну Аюпову, исследователя моды Натали де Шан , стилиста-имиджмейкера Татьяну Рындину .

И победителем этой битвы красоток неожиданно стала мама четверых детей Оксана Самойлова!