«Краса шоу»: кто привлекательнее на «Выжить в Дубае» — Боня, Сысоева или Самойлова?

Виктория Боня, Надя Сысоева, Оксана Самойлова. Фото: ТНТ

Эксперты красоты высказались по поводу участниц проекта ТНТ.

Звезды российского шоу-бизнеса являются эталоном красоты и стиля для многих россиян. А потому крайне важно понимать, на кого же сейчас нацелены взоры россиянок.

В эфиры неожиданно стремительно ворвалось шоу на ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение», сразу же завоевав большую популярность.

Сейчас самыми обсуждаемыми участницами проекта являются члены звездной команды: Надя Сысоева, Виктория Боня и Оксана Самойлова.

Teleprogramma.pro решила устроить среди них своеобразный конкурс красоты, понять, кто из них может претендовать на титул эталона. Мы привлекли в жюри экспертов в области красоты: косметолога Татьяну Аюпову, исследователя моды Натали де Шан, стилиста-имиджмейкера Татьяну Рындину.

И победителем этой битвы красоток неожиданно стала мама четверых детей Оксана Самойлова!

«У нее и красивая кожа, и стройная фигура, и вовремя сделанная пластика. Ее совершенно справедливо считают кумиром многие мамочки», — сказала косметолог Татьяна Аюпова об Оксане Самойловой.

Она заметила, что для многодетной мамы и работающей женщины жена Джигана умеет себя подать просто шикарно.

«Выглядит эффектно. Оксана пошла по простому пути: предпочла серебристый металлик и использовала его в украшениях, одежде, обуви. Смотрится просто, но при этом изысканно, без излишеств», — похвалила первый выход на проекте Оксаны Самойловой исследователь моды Натали де Шан.

Звездная команда. Фото: ТНТ

На втором месте нашего конкурса оказалась Надя Сысоева и на третьем — Виктория Боня!

«Платье по цвету очень подходит Наде Сысоевой. Выбор украшений — великолепный, хорошо дополняют образ. Наряд отражает ее личность», — похвалила образ девушки Саши Стоуна на самопрезентации в шоу стилист-имиджмейкер Татьяна Рындина.

А вот в облике Виктории Бони эксперт увидела избыток декора на платье.

«При ее внешности хорошо было бы что-то более лаконичное. Платье Виктории, в котором слишком много наносного, перебивает ее красивое лицо. На фоне пустыни ее нарядный образ вызывает диссонанс», — сказала Татьяна Рындина.

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Надя Сысоева. Фото: ТНТ

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