Боня сразу же «засохла» по Торнике, увидев его в «Выжить в Дубае»: «Что за красавчик нарисовался?»

Между Викторией Бони и Торнике Квитатиани на проекте ТНТ «Выжить в Дубае» на самом деле промелькнула искра. По крайней мере, со стороны светской львицы. Хотя Боня заявила на шоу, что это всего лишь игра.

Вместе с тем профайлер Илья Анищенко смог заметить, что участница шоу «Дом-2» все-таки не просто так решила «поиграть» с певцом. Он ее реально увлек.

«Когда он появляется на шоу, кадр перемещается на нее, видно: он ей явно понравился. Она довольно оценивающе на него смотрит, закидывает голову назад горделиво, будто говорит: «Ну давай, посмотрим, что за красавчик тут нарисовался», — поделился своими наблюдениями с Teleprogramma.pro профайлер.