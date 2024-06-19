«Ей идет оранжевый оттенок»: Сысоева восхитила эксперта моды Натали де Шан

Исследователь моды
«Надежда надела современное платье, по всем канонам текущей моды: плотно прилегающее и подчеркивающее фигуру, ассиметричное и с драпировками. Ей превосходно идет этот оранжевый оттенок, она прекрасно вписалась с ним в пейзаж пустыни. Золотистое украшение в виде солнца поддерживает идею локации. Но меня смутили улетающие от ветра драпировки и слишком много «пустого пространства». Она могла бы дополнить это платье грубыми сапогами, а шею украсить массивным ожерельем в тематику пустыни и солнца», — поведала эксперт.
Надежда Сысоева. Фото: ТНТ
Натали де Шан считает, что комплект Сысоевой получился слишком простым и непроработанным. К тому же ей было просто неудобно шагать на каблуках в вечернем платье по песку.
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