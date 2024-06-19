«Ей идет оранжевый оттенок»: Сысоева восхитила эксперта моды Натали де Шан

Исследователь моды Натали де Шан в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro заметила, что Надежда Сысоева смогла выбрать для проекта «Выжить в Дубае» наряд, который выгодно показал ее внешность.

«Надежда надела современное платье, по всем канонам текущей моды: плотно прилегающее и подчеркивающее фигуру, ассиметричное и с драпировками. Ей превосходно идет этот оранжевый оттенок, она прекрасно вписалась с ним в пейзаж пустыни. Золотистое украшение в виде солнца поддерживает идею локации. Но меня смутили улетающие от ветра драпировки и слишком много «пустого пространства». Она могла бы дополнить это платье грубыми сапогами, а шею украсить массивным ожерельем в тематику пустыни и солнца», — поведала эксперт.