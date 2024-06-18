Почему Торнике пристально смотрел в глаза участнику шоу «Выжить Дубае»: «Хотел вывести»

Спортсмен, актер и певец Торнике Квитатиани удивил публику странным поступком в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Во время знакомства с народной командой он неожиданно отреагировал на мужественного вахтовика из Тюмени Андрея Зубенко.

Спортсмен молча подошел к нему и на очень близком расстоянии стал пристально смотреть ему в глаза. Потом отошел, улыбнулся и сказал: «Он добрый!»

Клинический психолог Родион Барабанов специально для Teleprogramma.pro пояснил поведение брутальной знаменитости.

«Это провокативное поведение с целью вывести из зоны комфорта, смутить. Но Андрей не поддался и выстоял на равных», — прокомментировал эксперт.