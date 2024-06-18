Продюсер Дзюник заступился за Баскова: «Бузова неправа, зря обиделась»

Леонид Дзюник заступился за Николая Баскова, который поругался с Ольгой Бузовой из-за глупой шутки. Во время вручения Премии Муз-ТВ музыкант отметил, что Ольга Бузова на сей раз вышла на сцену в одежде, напоминая публике про инцидент в Уфе, когда знаменитость подвергли резкой критике за выступление в боди.

Ольга Бузова после этого написала гневный пост, а Николай Басков ей ответил тем, что намекнул, будто у нее нет голоса. Далее в склоку вступила подруга ведущей, Мария Погребняк, заявляя, что мужчины так не поступают.

Продюсер Леонид Дзюник заметил, что любой публичный конфликт — это плохо, лучше бы артистам пытаться находить общий язык более корректно. Однако он убежден, что Ольга напрасно приняла близко к сердцу слова Николая.

«Ольга Бузова неправа, зря обиделась. Коля ведь всегда такой — прикольный, классный. Он просто пошутил, ничего обидного в его шутке я не вижу», — сказал продюсер Леонид Дзюник Teleprogramma.pro.

Леонид Дзюник при этом заметил, что Мария Погребняк точно зря вмешалась в этот конфликт.

«Когда двое дерутся, третий не мешает. Коля с Олей сами разберутся», — высказался Леонид Дзюник.