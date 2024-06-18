«Все поползло назад. Операции хватило на год»: Боня засветила обвисшие веки — пластический хирург Плахотин

Светская львица Виктория Боня не стала скрывать от своих поклонников, что ложилась под нож пластического хирурга в Америке, чтобы улучшить свою внешность. Многие почитатели звезды недоумевали, ведь она и так хороша собой и выглядит моложе своих 44 лет. Однако знаменитость была неумолима.

Позже она призналась, что процесс восстановления оказался у нее очень длительным — около полугода. Боня не ожидала этого. Вместе с тем пластический хирург Владимир Плахотин заметил, что такое бывает. Все зависит от организма человека.

Сейчас с момента проведения операции прошло уже около года. И, к удивлению зрителей, на лице Виктории Бони уже обозначились новые признаки увядания. В шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ звезда сверкнула отвисшим верхним веком.