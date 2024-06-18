«Все поползло назад. Операции хватило на год»: Боня засветила обвисшие веки — пластический хирург Плахотин

Светская львица Виктория Боня не стала скрывать от своих поклонников, что ложилась под нож пластического хирурга в Америке, чтобы улучшить свою внешность. Многие почитатели звезды недоумевали, ведь она и так хороша собой и выглядит моложе своих 44 лет. Однако знаменитость была неумолима.
Позже она призналась, что процесс восстановления оказался у нее очень длительным — около полугода. Боня не ожидала этого. Вместе с тем пластический хирург
Сейчас с момента проведения операции прошло уже около года. И, к удивлению зрителей, на лице Виктории Бони уже обозначились новые признаки увядания. В шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ звезда сверкнула отвисшим верхним веком.
На верхнем веке Виктории Бони невооруженным глазом можно узреть провисание кожи. Фото: кадр шоу «Выжить в Дубае»
«Это дефект операции. Боне сделали височно-темпоральный лифтинг, или pony tail. Сначала эта операция показывает великолепные результаты, особенно в период отеков, которые демонстрируют некоторую подтянутость. Плюс ко всему ткани держат специальные нити, но когда они рассасываются, кожа может опуститься назад.
И вот это результат пластики за 250 тысяч долларов! Я всегда говорю: не надо ехать в Америку, делайте операции в России, где их выполняют специалисты в 20 раз дешевле и в 10 раз лучше. По крайней мере, у хороших хирургов», — сказал Teleprogramma.pro Плахотин.
Эксперт заметил, что Виктории Боне придется повторить лифтинг, но в другом объеме и в другой технике операции. «И тогда все встанет на место», — успокоил врач.
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