Ермакова из «Дома-2» — о конфликте Бузовой и Баскова: «Им обоим эта ситуация нравится!»

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова поддержала Данко в ситуации с Ольгой Бузовой и Николаем Басковым. Напомним, артисты устроили склоку в Сети.

Басков посмеялся над умением Бузовой петь, а ведущая, в свою очередь, обвинила «золотой голос России» в том, что он ведет себя не как мужчина, «включив жертву» в очередной раз.

Певец Данко только улыбнулся, услышав про этот скандал. Он заявил Teleprogramma.pro, что просто так звезды подобным образом не поступают, это однозначно договоренность между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым, сделанная ради хайпа.

«Оба пиарятся за счет друг друга, напоминают о себе. Им обоим эта ситуация нравится, иначе бы об этом скандале молчали», — высказалась Надежда Ермакова.