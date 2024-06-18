Самойлова признана самой стильной в «Выжить в Дубае»: «Выглядит эффектно»

Оксана Самойлова завоевывает лавры в шоу ТНТ «Выжить в Дубае». На проекте она показала себя очень доброжелательной, не вмешивающейся в конфликты.

Кроме того, ее ухоженность отметила косметолог Татьяна Аюпова, особенно если учитывать, что у Оксаны четверо детей.

Исследователь моды Натали де Шан в оценке имиджа женской половины команды звезд в шоу тоже выделила именно ее.

«Если выбирать самый удачный вариант, то он у Оксаны Самойловой. На мой взгляд, ее закрытое платье спасло от сильного ветра. При этом выглядит эффектно. Она пошла по простому пути: выбрала серебристый металлик и использовала его в украшениях, одежде, обуви. Смотрится просто, но при этом изысканно, без излишеств», — высказалась эксперт Teleprogramma.pro.