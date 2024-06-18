«Больно смотреть»: Боня удивила своим видом Натали де Шан на «Выжить в Дубае»

Исследователь моды
«На девушек из команды звезд больно смотреть: тонкие каблуки Виктории Бони чуть не ломаются от подъема на небольшую горку, она даже потом сняла туфли. У Оксаны Самойловой и Нади Сысоевой — похожая ситуация. Волосы разлетаются на ветру, платья, того и гляди, улетят. Я, лично, от просмотра ощутила все их неудобство», — высказалась Teleprogramma.pro Натали де Шан.
Эксперт моды уверена, что можно было нарядить девушек в более комфортные одеяния. Для ситуации хорошо бы подошли более закрытые комплекты, с удобной обувью.
«Современная мода предлагает множество разнообразных вариантов. Можно сочетать блестящие платья, комбинезоны с массивной обувью», — высказалась Натали.
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