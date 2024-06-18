«Больно смотреть»: Боня удивила своим видом Натали де Шан на «Выжить в Дубае»

Исследователь моды Натали де Шан поделилась впечатлением от костюмов звезд на шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Во время самопрезентации члены команды были облачены в вечерние наряды. А дело, стоит заметить, происходило в пустыне.

«На девушек из команды звезд больно смотреть: тонкие каблуки Виктории Бони чуть не ломаются от подъема на небольшую горку, она даже потом сняла туфли. У Оксаны Самойловой и Нади Сысоевой — похожая ситуация. Волосы разлетаются на ветру, платья, того и гляди, улетят. Я, лично, от просмотра ощутила все их неудобство», — высказалась Teleprogramma.pro Натали де Шан.

Эксперт моды уверена, что можно было нарядить девушек в более комфортные одеяния. Для ситуации хорошо бы подошли более закрытые комплекты, с удобной обувью.

«Современная мода предлагает множество разнообразных вариантов. Можно сочетать блестящие платья, комбинезоны с массивной обувью», — высказалась Натали.