Исследователь моды Натали де Шан — о «Выжить в Дубае»: «Почему звезды будто с красной дорожки, а народники в обычном?»

Исследователь моды Натали де Шан высказалась о нарядах, подобранных для участников телепроекта «Выжить в Дубае» на ТНТ. Ее удивило, что людей из народной команды и звезд решили одеть так, будто они пришли в разные места.

«По поводу подборов одежды для этой серии у меня много вопросов. Команду звезд и простых людей разделили в том числе визуально: селебрити одеты в костюмы для красной дорожки, ноунеймы — в обычную одежду. Но в итоге последние оделись более адекватно ситуации, для пустыни и сильного ветра», — сказала собеседница Teleprogramma.pro.

Натали де Шан уверена, что стилисты знаменитостей могли подобрать для них более подходящие костюмы, при этом ни капли не умаляя их звездного статуса.

«Например, Ляйсан Утяшева прекрасно одета и причесана: тяжелые сапоги, в которых удобно ходить по песку, аккуратно убранные волосы», — сказала эксперт.