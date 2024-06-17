Журналист Беккужев — об участницах «Выжить в Дубае»: «У Самойловой четыре ребенка, а она красивее всех»

Оксана Самойлова, пришедшая в проект ТНТ «Выжить в Дубае», впечатлила журналиста Антона Беккужева своей ухоженностью и приятной внешностью. Сравнив с ней других участниц шоу, он однозначно ответил Teleprogramma.pro, что она является самой красивой в звездной команде.

Напомним, у Оксаны Самойловой четыре ребенка, ей 36 лет, она предприниматель и блогер. У Виктории Бони одна дочка и ей 44 года, она блогер и ведущая. Наде Сысоевой 37 лет, детей у артистки нет.

Антон Беккужев заметил, что для многодетной мамы, жены, а также женщины занятой, бизнесвумен и блогера, Оксана Самойлова выглядит просто на удивление хорошо.

«У нее и красивая кожа, и стройная фигура, и вовремя сделанная пластика. Просто удивляет, как эта женщина умудряется так хорошо за собой ухаживать. Что бы там ни говорили, ее совершенно справедливо считают кумиром многие мамочки», — сказал собеседник Teleprogramma.pro.

Он также заметил, что жена Джигана не посвящает свою жизнь погоне за красотой, как это делает Виктория Боня. А Наде Сысоевой Антон Беккужев посоветовал «сделать» подбородок, тем более времени у нее для этого, пока не родились дети, предостаточно.