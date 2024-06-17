«Видимо, не совсем понимала, что ждет ее в «Выжить в Дубае»: Боня впечатлила эксперта по этикету Скибу

Виктория Боня начала свое участие в шоу ТНТ «Выжить в Дубае» с конфликта. Следует отметить, что звезда «Дома-2» вела себя при этом весьма достойно, спокойно вела диалог с участником спора Сашей Стоуном и доказательно пыталась продемонстрировать ему свою правоту.

Дело в том, что Виктория Боня отказалась селиться в одну палатку с мужчинами. А Саша Стоун и Джиган наотрез отказались расставаться на ночь со своими женщинами, Надей Сысоевой и Оксаной Самойловой. В итоге против Бони моментально настроились сразу две пары.

Тренер по этикету Евгения Скиба всегда советует людям для начала изучать, куда именно они отправляются, а потом уже совершать какие-то действия. Это касается и путешествий, и различного рода проектов, вроде этого. Так проще всего не ударить в грязь лицом.

«Виктория Боня, видимо, не совсем понимала, что ждет ее в шоу. Посмотрим, как ей удастся «держать лицо» в таких экстремальных условиях», — высказалась для Teleprogramma.pro Евгения Скиба.