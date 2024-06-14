«Провалы под глазами, носогубные складки, утомленный вид»: о Муцениеце высказалась косметолог Аюпова

В соцстетях появилось неожиданное фото Агаты Муцениеце, на котором она явно выглядит не самым лучшим образом — пополневшей и с выраженными изменениями в лице.
При этом фотохудожник
Агата Муцениеце (крайняя слева) на неудачном фото. Фото: соцсети
Косметолог
«Конечно, на этом фото она выглядит усталой женщиной, с провалами под глазами, носогубными складками, утомленной. Но нужно понимать, что в помещении, где сфотографировали актрису, неудачное освещение — сверху. Не случайно многие женщины огорчаются, когда видят свое отражение в метро или лифте, где лампы расположены именно наверху и свет выдает все возрастные изменения», — сказала Татьяна.
Косметолог Ауюпова предложила посмотреть на другие фотографии Муцениеце, по которым становится очевидно, что артистка регулярно посещает косметолога и с годами становится только красивее.
Агата Муцениеце в разные времена. Фото: соцсети
«Из тяжелого лица оно стало V-образным, у нее сделаны скулы, губы, грамотно выполнены уколы с ботулотоксином. Ну, может, немножко себя не успела в порядок привести, чуть запустила. Ей просто нужно обратиться к грамотному косметологу, поскольку видно, что филлеры, которые используют для скул (поднятия средней трети лица), уже растворились», — сказала Татьяна Аюпова.
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