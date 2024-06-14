«Провалы под глазами, носогубные складки, утомленный вид»: о Муцениеце высказалась косметолог Аюпова

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Косметолог Татьяна Аюпова высказалась об актрисе, увидев ее неудачное фото.

В соцстетях появилось неожиданное фото Агаты Муцениеце, на котором она явно выглядит не самым лучшим образом — пополневшей и с выраженными изменениями в лице.

При этом фотохудожник Валерий Одинцов заступился за актрису, когда на нее набросились хейтеры. Эксперт заметил, что для фото выбран не самый лучший ракурс.

Агата Муцениеце (крайняя слева) на неудачном фото. Фото: соцсети

Косметолог Татьяна Аюпова тоже оказалась солидарна с собеседником Teleprogramma.pro — не стоит делать глобальных выводов из одного снимка не самого хорошего качества.

«Конечно, на этом фото она выглядит усталой женщиной, с провалами под глазами, носогубными складками, утомленной. Но нужно понимать, что в помещении, где сфотографировали актрису, неудачное освещение — сверху. Не случайно многие женщины огорчаются, когда видят свое отражение в метро или лифте, где лампы расположены именно наверху и свет выдает все возрастные изменения», — сказала Татьяна.

Косметолог Ауюпова предложила посмотреть на другие фотографии Муцениеце, по которым становится очевидно, что артистка регулярно посещает косметолога и с годами становится только красивее.

Агата Муцениеце в разные времена. Фото: соцсети

«Из тяжелого лица оно стало V-образным, у нее сделаны скулы, губы, грамотно выполнены уколы с ботулотоксином. Ну, может, немножко себя не успела в порядок привести, чуть запустила. Ей просто нужно обратиться к грамотному косметологу, поскольку видно, что филлеры, которые используют для скул (поднятия средней трети лица), уже растворились», — сказала Татьяна Аюпова.

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