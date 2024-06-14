«Провалы под глазами, носогубные складки, утомленный вид»: о Муцениеце высказалась косметолог Аюпова

В соцстетях появилось неожиданное фото Агаты Муцениеце, на котором она явно выглядит не самым лучшим образом — пополневшей и с выраженными изменениями в лице.

При этом фотохудожник Валерий Одинцов заступился за актрису, когда на нее набросились хейтеры. Эксперт заметил, что для фото выбран не самый лучший ракурс.