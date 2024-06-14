Муцениеце не смогла скрыть отвращения, говоря о Прилучном: вид такой, будто зарычала

Агата Муцениеце в YouTube-канале «Честные будни» выдала свои истинные эмоции к бывшему мужу Павлу Прилучному.

Актер заботится о детях от Агаты Муцениеце на выходных, берет их с собой в отпуск, воспитывает теплое отношение к младшему сыночку от второй супруги, Зепюр Брутян. Вроде бы все у них в ажуре. Однако бывшие супруги только внешне держат марку, на самом деле все там непросто.

Экс-супруги постоянно судятся. Вначале Муцениеце отстаивала увеличенные алименты. И частично ей это удалось сделать. А теперь Прилучный тоже написал на нее заявление, заявляя о своих правах. Правда каких, доподлинно пока не известно.

Агата Муцениеце настолько была разочарована поступком бывшего мужа, что записала видео в YouTube-канале «Честные будни», где называет Павла Прилучного «хорошим человеком». Но профайлер Илья Анищенко утверждает, что актриса относится к бывшему диаметрально противоположно. Именно на этой фразе у нее вздергивается вверх губа и возникает складка вокруг носа — так делают хищники, когда видят врага, они оскаливаются. Движение, конечно, у знаменитости вышло непроизвольно, но выдало ее истинные чувства полностью.