«У внуков Юдашкина вряд ли получится выйти на его уровень»: о продолжении династии модельера — ясновидящий Дионисий

Дом моды Валентина Юдашкина продолжает создавать одежду без участия модельера. При этом ни вдова Марина, ни дочь знаменитости Галина не занимаются дизайном костюмов. Но, может быть, его внуки унаследуют дар деда? Их, к слову, уже трое: Толенька, Аркаша, Агаточка.

Оценить эту возможность взялся специально для Teleprogramma.pro ясновидящий Дионисий . Эксперт считает, что внуки, конечно же, у знаменитого модельера талантливые, но дар деда не унаследуют на сто процентов.

«Валентин Юдашкин был по-настоящему гениален, у него был дар. И выйти на его уровень у внуков в этом смысле не получится. Большую предрасположенность к этому виду творчества я вижу у Агаты. Она может пойти по его стопам. Аркадий и Анатолий будут работать в смежных сферах, но известными дизайнерами уровня Валентина Юдашкина внуки вряд ли станут», — прокомментировал эксперт.