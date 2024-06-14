Пластический хирург Плахотин — о лице Решетовой: «Я могу это повторить — пластика губ, носа и прочее»

Поклонники Анастасии Решетовой внимательно следят за внешностью модели, ведь для многих она является эталоном красоты, поэтому любые изменения ее облика становятся достоянием публики обязательно. Скрыть их довольно сложно.
Проследив за историей фотосессий Решетовой, люди могут заметить, что экс-возлюбленная Тимати менялась. Однако Teleprogramma.pro решила уточнить этот момент у профессионала — пластического хирурга
Эксперт обратил внимание, что Анастасия Решетова пользуется инъекциями ботокса, подкорректировала форму губ, скулы, убрала комки биша.
Это вызвало негодование у модели, и она заявила в личном блоге, что, дескать, все, что она делала с собой, — это чуть проработала верхнюю губу, чтобы убрать асимметрию.
Мы попросили Владимира Плахотина еще раз внимательно посмотреть на фотографии Анастасии Решетовой. Он это сделал и не стал отказываться от своих слов, добавив к ним и другие замечания.
«Госпожа Решетова решила с нами поспорить и говорит, что делала только верхнюю губу, но я могу все это повторить опять. Корректировалась не только верхняя губа, но и нижняя. Выполнена пластика носа, есть филеры в области скул, удалены комки биша — барышня на ботоксе. Я даже могу назвать фамилию хирурга, который оперировал ее нос, но это уже будет некрасиво с моей стороны», — прокомментировал Владимир Плахотин.
По мнению пластического хирурга, ринопластика у Анастасии Решетовой сделана не лучшим образом.
«Изменен кончик носа, уменьшены его крылья, причем неудачно — форма пошла «винтом», если приглядеться. Такое бывает, к сожалению, если обратиться не к тем специалистам. Эта операция, скорее всего, была выполнена одновременно с булхорном, уменьшением расстояния между носом и верхней губой», — сказал Плахотин.
Хирург также добавил, что у Анастасии Решетовой заметно изменился взгляд: брови стали более приподнятыми, глаза — более открытыми. Такие изменения происходят, если сделать блефаропластику верхних век с эндоскопическим лифтингом бровей.
«Бровки были опущенные, взгляд — закрытый. А сейчас все приоткрылось. Сама по себе внешность так не меняется, и ботоксом взгляд так не откроешь. Височный темпоральный эндоскопический лифтинг — операция серьезная. Сделана она неплохо»
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Анастасия Решетова в разные времена. Фото: Global Look Press, соцсети
Кроме того, от взора специалиста не ускользнул и тот момент, что у Анастасии Решетовой сильно изменилась фигура. Тут вероятны коррекция бюста, липосакция и липофилинг ягодиц.
«Утверждать мы, конечно, не можем. Но, как профессионал, я могу уверенно предполагать», — подчеркнул Владимир Плахотин.
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