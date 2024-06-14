Пластический хирург Плахотин — о лице Решетовой: «Я могу это повторить — пластика губ, носа и прочее»

Поклонники Анастасии Решетовой внимательно следят за внешностью модели, ведь для многих она является эталоном красоты, поэтому любые изменения ее облика становятся достоянием публики обязательно. Скрыть их довольно сложно.

Проследив за историей фотосессий Решетовой, люди могут заметить, что экс-возлюбленная Тимати менялась. Однако Teleprogramma.pro решила уточнить этот момент у профессионала — пластического хирурга Владимира Плахотина.

Эксперт обратил внимание, что Анастасия Решетова пользуется инъекциями ботокса, подкорректировала форму губ, скулы, убрала комки биша.

Это вызвало негодование у модели, и она заявила в личном блоге, что, дескать, все, что она делала с собой, — это чуть проработала верхнюю губу, чтобы убрать асимметрию.