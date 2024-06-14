Чепурченко ради участия в новом «Выжить в Дубае» пошел в спортзал: «Давно себя не чувствовал так хорошо»

Вячеслав Чепурченко вошел в звездный состав нового сезона шоу «Выжить в Дубае». Эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro он рассказал, что с радостью принял предложение ТНТ участвовать в проекте и специально готовился к нему.

«Я морально готовился, что буду жить к пустыне, понимал, что мы не всегда будем выигрывать и придется какое-то время жить не в самых комфортных условиях», — сказал артист.

Вячеслав Чепурченко признался, что является фанатом Павла Мамаева и его игры в первом сезоне шоу. Мужество спортсмена вдохновило актера и психологически подготовило к определенным трудностям.

Кроме того, звезда сериала «Жуки» специально отправился в спортзал, чтобы улучшить свою физическую форму для участия в реалити.

«У меня двое детей, семья, работа и совсем нет времени, чтобы системно заниматься в спортзале. Но тут я решил, что все-таки надо привести себя в порядок, и примерно за месяц отправился в зал хоть немножко позаниматься на беговой дорожке и эллипсе, чтобы выработать в себе выносливость. Спасибо проекту за это! Давно себя не чувствовал так хорошо!» — поведал Чепурченко.

К заданиям на смекалку Вячеслав тоже подошел серьезно: специально перед стартом проекта купил разнообразные настольные игры и головоломки, при помощи которых развивал логику, память и стратегическое мышление.

Напомним, что новый сезон шоу «Выжить в Дубае» начинается уже в это воскресенье, 16 июня, на ТНТ, ведущими программы будут полюбившиеся всем Ляйсан Утяшева и Павел Воля.