«Видимо, деньги Прилучного тратит не только на детей»: слова Муцениеце об алиментах «мажора» опроверг профайлер Анищенко

Профайлер Илья Анищенко вывел на чистую воду Агату Муцениеце, которая выступила с открытым видеообращением в YouTube-канале «Честные будни» к бывшему мужу Павлу Прилучному.

Напомним, актриса подала в суд на экс-мужа, желая увеличить алименты на детей, ее просьба была частично удовлетворена. Однако «мажор» не заставил себя долго ждать и тоже обратился с судебным иском, качая уже свои отцовские права. Журналистам его претензии неизвестны, но можно предположить, что это касается места проживания детей — у их матери или у него.

Судя по всему, данная ситуация сильно зацепила Агату Муцениеце, поскольку она не столь часто выливает «правду» о своей личной жизни на публику.