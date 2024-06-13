«Видимо, деньги Прилучного тратит не только на детей»: слова Муцениеце об алиментах «мажора» опроверг профайлер Анищенко

Профайлер Илья Анищенко вывел на чистую воду Агату Муцениеце, которая выступила с открытым видеообращением в YouTube-канале «Честные будни» к бывшему мужу Павлу Прилучному.
Напомним, актриса подала в суд на экс-мужа, желая увеличить алименты на детей, ее просьба была частично удовлетворена. Однако «мажор» не заставил себя долго ждать и тоже обратился с судебным иском, качая уже свои отцовские права. Журналистам его претензии неизвестны, но можно предположить, что это касается места проживания детей — у их матери или у него.
Судя по всему, данная ситуация сильно зацепила Агату Муцениеце, поскольку она не столь часто выливает «правду» о своей личной жизни на публику.
«Хороший человек мой бывший муж! Проиграл суд. И нет, чтобы с достоинством это принять, сказать: «Был не прав. Действительно, надо помогать детям, давать им деньги». Не мне на шубы, Rolex. Конечно, нет!» — сказала она и тут сильно оступилась в выражении своих эмоций…
Дело в том, что во время произнесения этих слов Агата Муцениеце допустила ошибку, которую могут заметить только профессионалы. И наш эксперт ее разглядел.
«В момент, когда она говорит, что деньги идут только на его детей, она крутит головой вправо и влево, показывая тем самым, что на самом деле она отрицает этот факт. Кроме того, она опускает глаза, это говорит о том, что врать ей стыдно. Видимо, деньги Прилучного она на самом деле тратит не только на детей», — ошарашил профайлер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: