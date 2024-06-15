«Развод Алсу — большое облегчение для нее и ее мужа»: о больных отношениях звезды — таролог Горшкова

Развод Алсу с Яном Абрамов нарастает все новыми и новыми известиями о звездах. Недавно блогер Антон Суворкин на своей площадке сообщил слух о том, что предприниматель избивал певицу.
Однако расклад карт Таро, который специально для Teleprogramma.pro сделала таролог
«Выпадает девятка кубков — это карта удовольствия, эмоционального спокойствия и одиночества. Люди после расставания, особенно с женской стороны, выдохнули, вздохнули, получили глоток свежего воздуха. Возможно, что это облегчение для обоих. Каждый из них почувствует себя лучше в этом расставании», — поведала изданию таролог.
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