«Развод Алсу — большое облегчение для нее и ее мужа»: о больных отношениях звезды — таролог Горшкова

Развод Алсу с Яном Абрамов нарастает все новыми и новыми известиями о звездах. Недавно блогер Антон Суворкин на своей площадке сообщил слух о том, что предприниматель избивал певицу.

Однако расклад карт Таро, который специально для Teleprogramma.pro сделала таролог Анна Горшкова , показал, что такого не было. На самом деле Ян Абрамов сильно ревновал свою жену и оказывал психологическое воздействие на нее. Брак превратился в итоге для обоих супругов в кошмар. И развод Абрамовых стал большим облегчением для обоих супругов.

«Выпадает девятка кубков — это карта удовольствия, эмоционального спокойствия и одиночества. Люди после расставания, особенно с женской стороны, выдохнули, вздохнули, получили глоток свежего воздуха. Возможно, что это облегчение для обоих. Каждый из них почувствует себя лучше в этом расставании», — поведала изданию таролог.