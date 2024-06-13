Власова объяснила, почему не рассказывает про кому: «Все, что говорим, — притягивается»

В прошлом году певица Наталия Власова напугала своих поклонников, упав прямо на глазах у публики в обморок. Позже выяснилось, что у исполнительницы и автора хита «Я у твоих ног» возникли временные проблемы с сердцем.

Об этом случае знаменитость вспоминать не любит и на вопросы журналистов всегда отвечает уклончивыми фразами.

Сайту Teleprogramma.pro Наталия Власова объяснила, почему для нее эта тема — табу.

«Все, что мы говорим, — мы притягиваем в свою жизнь. Даже то, о чем мы поем в песнях. Это своего рода мантры, аффирмации: ты произносишь их, а потом это все случается в твоей жизни. Поэтому я крайне внимательна теперь к тому, что слушаю, что произношу», — объяснила свое молчание Власова.

Артистка призналась, что каждое утро начинает с того, что благодарит Господа за свое здоровье и за все, что ей дорого в этой жизни.