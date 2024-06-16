«Он ее сильно ревновал, давил психологически»: об отношениях Алсу с мужем — таролог Анна Горшкова

Блогер Антон Суворкин после известий о предстоящем разводе Алсу с мужем заявил, что слышал, будто Ян Абрамов избивал певицу. При этом каких-то доказательств этому факту он не предоставил. А потому данная информация может расцениваться только как сплетни.

Тем не менее мы решили уточнить этот вопрос у таролога Анны Горшковой . Эксперт сделала расклад карт Таро на отношения Алсу с мужем специально для Teleprogramma.pro.

Таролог оценила вероятность физического и эмоционального насилия в семье Абрамова и увидела только второе. Подтверждения избиений Алсу Анна не нашла.

«В эмоциональном смысле в этой семье все было очень активно и негладко. Психологическое насилие есть. Судя по всему, в отношениях применялись методы, которые обижали одного из людей в паре. Похоже, что Абрамов испытывал болезненные чувства к жене и на этой почве сильно ревновал ее. Мог вести себя вразрез с общепринятыми нормами поведения, были скандалы», — рассказала таролог Анна Горшкова.