Юрист Горошко — о том, чем грозит Элджею пропаганда запрещенных веществ: «Штраф! Это не преступление»

Полиция проконтролирует выступление экс-мужа Насти Ивлеевой, рэпера Элджея, в Новосибирске. На музыканта поступила жалоба от общественников, которые увидели в его творчестве пропаганду наркотиков, сообщает KP.RU.

Какое наказание светит рэперу, если в его песнях правоохранители увидят пропаганду запрещенных веществ, сайту Teleprogramma.pro рассказала Татьяна Горошко , юрист, член Союза юристов-блогеров.

«Если предположить, что Элджей на самом деле занимается пропагандой наркотических средств, психотропных веществ и тому подобных психоактивных веществ (для упрощения не буду полностью давать описание этих веществ, как в законе, да простят меня коллеги-юристы). То за такие действия (если их совершение будет установлено уполномоченными лицами в установленном порядке) предусмотрена административная ответственность. Статья 6.13 КоАП РФ грозит виновному лицу штрафом, размер которого и возможное дополнительное наказание зависит от того, кого будут привлекать к ответственности: простого гражданина, должностное лицо, индивидуального предпринимателя или юридическое лицо (например, организатора концерта)», — прокомментировала Татьяна Горошко.

По словам юриста, в 2023 году в Государственной думе в первом чтении рассматривался законопроект № 325719-8 о внесении в Уголовный кодекс новой статьи — статьи 230.3. об уголовной ответственности за пропаганду незаконного потребления наркотических средств или психотропных веществ, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Но после принятия в первом чтении и запроса предложений этот законопроект пока «поставлен на паузу».

«Но важно помнить, что пропаганда — это административное правонарушение, а склонение к употреблению — уже преступление (ст. 230 УК РФ). Верховный суд уже неоднократно разъяснял, что склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов может выражаться в любых умышленных действиях, направленных на возбуждение у другого лица желания их потребления, например в предложениях, даче совета. А ответственность по статье 230 УК РФ — до 5 лет лишения свободы, а также судимость и остальные негативные последствия.

И естественно, перспективы уголовного преследования делают ситуацию более опасной и требующей внимательной работы адвокатов. Надеюсь, Элджей уже обратился к адвокатам и совместно с ними занимается выстраиванием линии защиты», — подчеркнула собеседница.