Стоун после заявлений Бони о новом «Выжить в Дубае» признал: «Мне нужно работать с эмоциональностью»

Скоро на ТНТ начнется показ нового сезона проекта «Выжить в Дубае» с ведущими Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей. Известно, что в числе участников окажутся звезды Виктория Боня и Саша Стоун.

Как призналась экс-участница шоу «Дом-2», на проекте у нее не сложились отношения с блогером. Между ними возникали некие конфликтные ситуации, которые Вика Боня сочла неким театром для привлечения внимания публики.

Вместе с тем Саша Стоун признался журналисту сайта Teleprogramma.pro, что на самом деле нуждается в коррекции своего поведения из-за излишней эмоциональности, в то время как в физическом плане у него все отлично. На проекте он не чувствовал слабости или трудностей при прохождении испытаний.

«Благодаря большому спорту у меня выработалась жесткая дисциплина, поэтому тренируюсь практически каждый день, уже не представляю свою жизнь по-другому. А если у меня плотный график, съемки, и я никак не успеваю в зал, то иду на пробежку. Так что за физическое состояние на проекте я спокоен. Плюс я уже участвовал в подобных проектах, и этот опыт мне точно пригодится. Здесь речь даже не о том, как физически преодолевать различные испытания, а о том, как их преодолевать морально.

Из прошлых проектов я для себя вынес, что мне еще нужно работать над эмоциональностью, принятием и энергией, которую я отдаю не в то русло. Поэтому с каждым разом я ощущаю рост, больше работаю над собой, чтобы приходить на испытания с новыми силами», — поведал Стоун Teleprogramma.pro.