Саша Стоун об участии в шоу «Выжить в Дубае»: «Когда еды не хватало, добывал в дикой природе»

Teleprogramma.pro удалось выяснить, что в новом сезоне проекта ТНТ «Выжить в Дубае» снялся блогер Саша Стоун.

Он эксклюзивно рассказал нашему изданию, как сумел пережить лишения, с которым неизменно сталкиваются герои этого проекта. Напомним, в состязании участвуют две команды — звездная и народная. Тот, кто побеждает в очередной битве, селится в отеле, а кто проигрывает — в пустыне в палатках с очень скудным рационом питания и минимальными удобствами.

«Мне голодать не страшно, так как в этом плане уже выработалась закалка. На одном из прошлых проектов я потерял 15 килограммов всего за 22 дня. Я привык питаться пять раз в день, а тут рацион резко сменился на банку бобов и банку крупы. Конечно, было непросто, но теперь я знаю, чего ожидать и как с этим справляться. Мне нравится, что в таких ограниченных для человека условиях появляется предприимчивость. Когда я понимал, что еды не хватает, то шел добывать ее в диких условиях. Человек может подстроиться под любые условия и найти выход из любой ситуации. С этим осознанием все воспринимается спокойнее», — рассказал Саша Стоун Teleprogramma.pro.

По словам Саши Стоуна, он сразу принял приглашение со стороны ТНТ участвовать в шоу, практически не задумываясь. Блогер признался, что ему интересно преодолевать испытания и проверять свою выносливость.

«Азарт к соревнованиям и первым местам у меня еще с детства, с момента, как я начал заниматься единоборствами», — признался Саша Стоун.