За «растолстевшую» Муцениеце заступился фотохудожник Одинцов: «Сняли неудачно — снизу и коленками вперед»

На Агату Муцениеце накинулись хейтеры после ее снимка в Сети, где она кажется просто огромной. Публика в комментариях обвинила актрису в том, что она сильно поправилась.
Агата Муцениеце (крайняя слева) на неудачном фото. Фото: соцсети
Однако на защиту Агаты Муцениеце встал известный фотохудожник
«Даже самая стройная девушка при таком ракурсе выйдет пышной. Агата снята снизу, на передний план выставлены колени. Профессиональные фотографы никогда не ставят так модель, поскольку ноги, снятые так, визуально расширяются, коленки получаются мощными.
Вот если Агату повернуть немного вбок и сфотографировать прямо, вы увидите, что актриса получится на фото совсем другой. И не стоит забывать, что фотография, в принципе, укрупняет человека», — прокомментировал эксперт специально для Teleprogramma.pro.
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