За «растолстевшую» Муцениеце заступился фотохудожник Одинцов: «Сняли неудачно — снизу и коленками вперед»

Однако на защиту Агаты Муцениеце встал известный фотохудожник Валерий Одинцов. Он уверен, что звезда просто сфотографировалась в неудачном ракурсе.

«Даже самая стройная девушка при таком ракурсе выйдет пышной. Агата снята снизу, на передний план выставлены колени. Профессиональные фотографы никогда не ставят так модель, поскольку ноги, снятые так, визуально расширяются, коленки получаются мощными.

Вот если Агату повернуть немного вбок и сфотографировать прямо, вы увидите, что актриса получится на фото совсем другой. И не стоит забывать, что фотография, в принципе, укрупняет человека», — прокомментировал эксперт специально для Teleprogramma.pro.