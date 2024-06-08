Жена Костюшкина похвалила Тимати: «Ему респект, красавчик во всех своих проявлениях»

Супруга певца Стаса Костюшкина, Юлия, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что 12 лет назад у них был семейный бизнес, сеть пончиковых в аэропортах, который в итоге пришлось закрыть. Одной из причин она назвала проблемы с продвижением. Социальных сетей в современном их виде, где можно рекламировать продукцию, еще не было.

«Сейчас все было бы намного проще, потому что на сегодняшний день соцсети рулят. Пригласи к себе пару звезд, они тебя поддержат, отметят и завтра уже будет очередь. При этом не могу сказать, что точки, открытые шоуменами, певцами и другими селебрити, лучшие из лучших. Толп народа там не наблюдается», — заявила Юлия Костюшкина.

Она отметила, что отдать пальму первенства может только рэперу Тимати, который является совладельцем нескольких компаний, в том числе сети ресторанов Black Star Burger и кофеен Stars Coffee.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .