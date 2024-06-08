Не только Сочи и Анапа: топ-4 направления для отличного летнего отдыха

Турагент Ирина Яблочкина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro о направлениях, которые могут стать альтернативой отдыху на курортах Черного моря в Краснодарском крае, где в последние годы в летний сезон бывает очень много туристов.

Байкал

Отдых нельзя назвать дешевым, но путешественники смогут насладиться северной природой и красотой озера. Это направление подойдет для тех, кто хочет совместить отдых на берегу водоема с экскурсиями. Стоимость номера с удобствами в деревянном коттедже начинается от 4 тысяч рублей в сутки.

Цена недельного отдыха составляет от 80 тысяч рублей на человека. Сюда включены проживание, перелет, питание и экскурсии. Групповые экскурсии начинаются от 1 тысячи рублей, индивидуальные будут дороже.

Абхазия

Подойдет для семей с детьми, а также для людей пенсионного возраста, которые предпочитают спокойный отдых и им не нужна современная инфраструктура.

Азовское море

Неплохой вариант для тех, кто хочет сменить обстановку. Хорошие пляжи и мелководье. Цены такие же, как и на остальных курортах Краснодарского края. Номер можно снять за 3 тысячи рублей в сутки.

Дагестан

В этот регион едут на экскурсии, чтобы посмотреть достопримечательности в республике, а также несколько дней отдохнуть на пляжах Каспийского моря. Это идеальное сочетание экскурсий и пляжного отдыха.