Сколько можно съесть клубники за день, чтобы она не стала «ягодой-убийцей»: совет диетолога

При выращивании клубники могут использоваться химикаты. Фото: Global Look Press 

Если съесть много ягод, повышается риск аллергии и отравления.

Врач-диетолог Марият Мухина предупредила, что в сезон клубники не стоит налегать на эту ягоду, особенно если она была куплена на рынке или в магазине, а не выращена на личном приусадебном участке. 

По словам специалиста, в день лучше съедать не более 200 граммов клубники. 

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«Это связано с риском отравления нитратами. У нас уже известны случаи арбузов-убийц. Так вот, чтобы клубника не стала ягодой-убийцей, ешьте ежедневно по 200 граммов свежей ягоды, не более, и тогда не будет риска аллергии или отравления. 

И если сезон клубники длится два месяца, то среднестатистический россиянин может позволить себе за это время съесть 12 килограммов ягод», — заявила Мухина в беседе с Teleprogramma.pro.

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