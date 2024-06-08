Сколько можно съесть клубники за день, чтобы она не стала «ягодой-убийцей»: совет диетолога

Врач-диетолог Марият Мухина предупредила, что в сезон клубники не стоит налегать на эту ягоду, особенно если она была куплена на рынке или в магазине, а не выращена на личном приусадебном участке.

По словам специалиста, в день лучше съедать не более 200 граммов клубники.

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