Сколько можно съесть клубники за день, чтобы она не стала «ягодой-убийцей»: совет диетолога

Врач-диетолог
По словам специалиста, в день лучше съедать не более 200 граммов клубники.
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«Это связано с риском отравления нитратами. У нас уже известны случаи арбузов-убийц. Так вот, чтобы клубника не стала ягодой-убийцей, ешьте ежедневно по 200 граммов свежей ягоды, не более, и тогда не будет риска аллергии или отравления.
И если сезон клубники длится два месяца, то среднестатистический россиянин может позволить себе за это время съесть 12 килограммов ягод», — заявила Мухина в беседе с Teleprogramma.pro.
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