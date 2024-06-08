Данко призвал забыть про Лободу, столкнувшуюся с бойкотом зрителей: «Акела промахнулся»

Певица Светлана Лобода, уехавшая из России, сейчас живет в Евросоюзе и выступает редко. Недавно она дала концерт в Латвии, но зрители устроили артистке бойкот. Многие уходили во время ее выступления. По некоторым данным, Лобода плохо пела и не попадала в ноты.

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, считает, что Светлана Лобода музыкальную карьеру на Западе не сделает, а шансов вернуться в РФ и зарабатывать здесь деньги у нее нет.

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