Данко призвал забыть про Лободу, столкнувшуюся с бойкотом зрителей: «Акела промахнулся»

Певица Светлана Лобода, уехавшая из России, сейчас живет в Евросоюзе и выступает редко. Недавно она дала концерт в Латвии, но зрители устроили артистке бойкот. Многие уходили во время ее выступления. По некоторым данным, Лобода плохо пела и не попадала в ноты.
Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, считает, что Светлана Лобода музыкальную карьеру на Западе не сделает, а шансов вернуться в РФ и зарабатывать здесь деньги у нее нет.
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«Акела промахнулся. Лобода думала, что в Европе и Америке на коне будет и денег у нее будет много. Но она не на того коня, как говорится, поставила. А так, мне кажется, ей все равно, лишь бы денег давали. Она вообще низкопробная, низкосортная певичка. Спела какие-то чужие песни. Ничего особенного, выдающегося. У нас таких своих — как грязи.
Поэтому, я думаю, что про нее надо всем забыть. Она перевела свои какие-то высказывания, поступки в политику. Была артисткой, а стала плохим политиком и будет тонуть вместе с тем кораблем, на котором плывет», — заявил Данко в беседе с Teleprogramma.pro.
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