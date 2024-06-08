Признание Бони, что у нее «появился третий глаз», не удивило психолога: «Она не умалишенная»

Блогер и модель Виктория Боня заявила, что начала видеть вещие сны. Как утверждает Боня, у нее произошла активация шишковидной железы, то есть как бы «открылся третий глаз», который отвечает за интуицию.
Психолог Анна Завгороднева с Teleprogramma.pro отметила, что блогер делает такое заявление не просто так и Викторию нельзя назвать умалишенной, потому что она прекрасно понимает, кто она и чем занимается.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Не знаю уж, это ее сценический образ или закрепилось в ней настолько глубоко мифическое сознание, которое заставляет некоторых из нас верить в домовых, сплевывать через плечо или стучать по дереву. В ком-то оно очень сильно развито. Люди верят в карты Таро. Тарологи сейчас уже чуть ли не вторые психологи и на этом прекрасно зарабатывают.
Ну а как публичная личность и человек, который должен о себе хоть что-то рассказывать, Боня рассказывает вот такие вещи. А учитывая, что она инфоцыганством зарабатывает, это неудивительно. Она же должна чем-то обосновывать, что такая молодец и все у нее в жизни получилось. Вот и выбрала позицию про открытый третий глаз», — пояснила Завгороднева.
Читайте также: