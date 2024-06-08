Признание Бони, что у нее «появился третий глаз», не удивило психолога: «Она не умалишенная»

Блогер и модель Виктория Боня заявила, что начала видеть вещие сны. Как утверждает Боня, у нее произошла активация шишковидной железы, то есть как бы «открылся третий глаз», который отвечает за интуицию.

Психолог Анна Завгороднева с Teleprogramma.pro отметила, что блогер делает такое заявление не просто так и Викторию нельзя назвать умалишенной, потому что она прекрасно понимает, кто она и чем занимается.

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