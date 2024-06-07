«Чувства к Даве у нее остались»: Бузову вывел на чистую воду профайлер Анищенко

В последнем выпуске «Сокровищ императора» на ТНТ Ольга Бузова поцеловала в губы своего экс-бойфренда Давида Манукяна. Да так, что брат Давы, Арман Давтян, зарделся, а соведущий знаменитости Михаил Галустян отвернулся, чтобы не видеть столь интимного действа.

Вместе с тем Бузова завила, что мечтала давно вновь поцеловать Манукяна, но только для того, чтобы убедиться — нужен ли он ей. И теперь она поняла точно — к Давиду чувств больше нет.

Однако профайлер Илья Анищенко рассказал сайту Teleprogramma.pro совсем иное. Похоже, что Ольга Бузова немного слукавила.

«У нее остались к Даве эмоции и чувства. Это сильно видно. Разговаривая с ним, она прихорашивается, голову закидывает назад, то есть хочет показать себя с лучшей стороны. Также Ольга прикасается к волосам, именно так поступают девушки, привлекая внимание к себе мужчины, который ей нравится. Когда же у Давида не получается выполнить условия состязаний, она сжимает руки. Это значит, что она переживает за него. Кроме того, Оля улыбается Давиду искренней широкой улыбкой. И тяжело дышит, общаясь с ним, это тоже свидетельствует о неравнодушном отношении к экс-возлюбленному», — сказал эксперт, просмотрев программу.