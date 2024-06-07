Боня рассказала, как на съемках в новом «Выжить в Дубае» она перенесла голод: «Была жара, аппетита не было»

ТНТ объявило о запуске нового сезона шоу «Выжить в Дубае». Виктория Боня оказалась в числе звездной команды на проекте. Своими ощущениями от шоу она поделилась с Teleprogramma.pro.

Знаменитость призналась журналисту сайта, что ее очень порадовало присутствие на проекте Джигана и Оксаны Самойловых, к которым она очень хорошо относится. А вот Саша Стоун, по ее мнению, фактически испортил «красоту шоу». Виктория Боня уверена, что конфликтными ситуациями блогер пытался привлечь к себе внимание публики. Но получилось у него это не очень удачно.

По словам Виктории, когда снималось шоу, в Дубае стояла неимоверная жара. Конечно, это не самое лучшее условие для существования человека, но в то же время температура сыграла на руку игрокам: меньше хотелось есть. Ведь все помнят, что команде, которая обоснуется в палатках в пустыне дают в качестве питания только лепешки, рис и сухофрукты.

«Честно говоря, в пустыне была такая жара, что аппетита не было, у меня не было ощущения суперголода. Был рис — и хорошо», — сказала Боня.

По словам звезды «Дома-2» перенести голод в Эмиратах ей было намного проще, чем в Африке, где есть было реально нечего. Ситуацию осложняло то, что ей тогда было необходимо принимать лекарства именно после приема пищи. То есть в прошлом шоу речь шла не столько о неприятностях при ощущении голода, сколько о сохранении здоровья.

«Конечно, еда в Дубае не была насыщенная, но это мотивировало нас на то, чтобы выигрывать состязания. Пережить это можно было», — уточнила Виктория.