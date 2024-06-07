Внешний вид молодой жены Харламова напугал косметолога: «Это очень плохой симптом»

Ковальчук на пять лет младше бывшей жены Гарика Харламова. Фото: Global Look Press 

Эксперт указала на целый ряд проблем во внешности Катерины Ковальчук.

Катерина Ковальчук стала новой женой шоумена Гарика Харламова, который несколько лет назад развелся с Кристиной Асмус. Обе актрисы очень похожи внешне, а их разница в возрасте составляет пять лет.

Врач-косметолог Марият Мухина в беседе с Teleprogramma.pro оценила внешность бывшей и новой супруги Харламова. Он отметила, что у обеих есть проблемы с шеей. Так, на шее у 36-летней Асмус видны глубокие морщины, так называемые кольца Венеры, которые с возрастом будут усугубляться. У 31-летней Ковальчук тоже достаточно проблемная шея, которая как будто «смята в гармошку».

«Но лицо у Кристины получше, чем у более моложавой Катерины. Кожа Кристины Асмус выглядит более здоровой, холеной и ухоженной. У Ковальчук лицо выглядит исхудавшим, оно уже начало скелетизироваться. Лобная кость выпирает, видны вены и анатомические бугры. Также происходит скелетизация носа. 

Много морщин, имеются мощные гусиные лапки, мешки под глазами. Кожа с воспалительными элементами в виде папулок и постакне. Кроме того, по границе роста волос видны залысины, они могут усугубляться, и начнется алопеция в лобной зоне», — заявила Мухина.

Кристина Асмус. Фото: Global Look Press 

Врач отметила, что ее даже пугает внешний вид Катерины Ковальчук, девушка сильно худая и истощенная. 

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«Скелетизация лица — очень плохой симптом,  это может говорить о тотальном снижении веса и дефиците массы тела. Соответственно, кожа в этом случае будет стареть быстрее. Надо обратить внимание, потому что старение тут пойдет очень быстро. В данном случае плюсик мы поставим как раз более старшей Асмус, чем более молодой Ковальчук», — резюмировала Марият Мухина.

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