Внешний вид молодой жены Харламова напугал косметолога: «Это очень плохой симптом»

Катерина Ковальчук стала новой женой шоумена Гарика Харламова, который несколько лет назад развелся с Кристиной Асмус. Обе актрисы очень похожи внешне, а их разница в возрасте составляет пять лет.

Врач-косметолог Марият Мухина в беседе с Teleprogramma.pro оценила внешность бывшей и новой супруги Харламова. Он отметила, что у обеих есть проблемы с шеей. Так, на шее у 36-летней Асмус видны глубокие морщины, так называемые кольца Венеры, которые с возрастом будут усугубляться. У 31-летней Ковальчук тоже достаточно проблемная шея, которая как будто «смята в гармошку».