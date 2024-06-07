«Настоящий брак с капелькой пиара»: о свадьбе Харламова и Ковальчук рассказала таролог Горшкова

Актриса Катерина Ковальчук сообщила публике, что официально оформила отношения с Гариком Харламовым.

Однако некоторые поклонники тут же усомнились в том, что это правда — все-таки в мире шоу-бизнеса такое бывало и не раз.

Пользователи соцсетей заподозрили, что пара сообщила о свадьбе только для пиара нового «Гусара», где заняты оба актера. Ведь ранее Гарик Харламов впервые показал свою возлюбленную на открытии своей сети хот-договых, далее публично помирился с Ларисой Гузеевой перед выходом их совместного фильма «Теща». Почему бы ему не привлечь к себе внимание и на этот раз?

Сайт Teleprogramma.pro обратился с этим вопросом к тарологу Анне Горшковой , которая отчасти подтвердила этот факт. Да, пиар присутствует в этой новости. Но и настоящие чувства у молодых тоже есть!