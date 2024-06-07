«Настоящий брак с капелькой пиара»: о свадьбе Харламова и Ковальчук рассказала таролог Горшкова

Актриса Катерина Ковальчук сообщила публике, что официально оформила отношения с Гариком Харламовым.
Однако некоторые поклонники тут же усомнились в том, что это правда — все-таки в мире шоу-бизнеса такое бывало и не раз.
Пользователи соцсетей заподозрили, что пара сообщила о свадьбе только для пиара нового «Гусара», где заняты оба актера. Ведь ранее Гарик Харламов впервые показал свою возлюбленную на открытии своей сети хот-договых, далее публично помирился с Ларисой Гузеевой перед выходом их совместного фильма «Теща». Почему бы ему не привлечь к себе внимание и на этот раз?
Сайт Teleprogramma.pro обратился с этим вопросом к тарологу
«В раскладе карт обман не виден. Но по восьмерке жезлов очевидно, что их бракосочетание — это весьма спонтанное, быстрое решение. Восьмерка жезлов — карта активных действий, а еще карта страсти. Возможно, свою роль тут сыграла какая-то вспыхнувшая страсть», — рассказала таролог.
Расклад карт. Фото: предоставлено Анной Горшковой
По словам эксперта, мужчина, на которого сделан расклад (Гарик Харламов), — большой любитель женщин. У него на роду написано, что жен у него должно быть несколько по жизни. Но он умеет после развода сохранять с ними отношения.
«Принцесса мечей в раскладе — это признак того, что желание создать небольшую интригу из бракосочетания было. Людям хотелось подогреть к себе интерес, было желание, чтобы о них поговорили, обсудили», — поведала Анна Горшкова.
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