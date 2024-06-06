«На этом ребенке она не остановится. Ее призвание — быть матерью»: о Казановой рассказала таролог Абравитова

41-летняя певица Сати Казанова поведала своим поклонникам в соцсетях, что ждет ребенка. Звезда не скрыла, что малыш для нее является выстраданным, вымоленным и очень долгожданным.

Таролог Марианна Абравитова в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro раскрыла, что Сати Казанова будет замечательной мамой. И, скорее всего, она дождется еще детей.

«Сати Казанова будет великолепной матерью. Материнство для нее — не просто осознанное решение, это цель, к которой она долго шла, прикладывала огромные усилия. Более того, ей пришлось прожить огромное количество страданий, переживаний, разочарований на этом пути. Поэтому для нее быть матерью — это не банальная тема», — сказала таролог.

По словам Абравитовой, Казанова, прежде чем забеременеть, прочитала огромное количество книг по воспитанию детей, здоровью. У нее сложился сценарий этого материнства, и она будет следовать этому сценарию.

«То есть она вложит в свое материнство огромное количество и энергии, и возможностей. И на этом ребенке она не остановится. Ее призвание — не только быть артисткой, певицей, музыкантом, но еще и духовным человеком, в том числе женой и матерью. Миссия у нее многогранная, и она у нее сложится по полной программе», — поведала эксперт.

Марианна Абравитова при этом заметила, что Сати Казановой ничего не дается просто в этой жизни. Все, что у нее есть, — дано через труд и упорство.