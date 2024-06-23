Козерогов ждет путешествие, Скорпионов — шикарный отдых, а Близнецы будут не в ладах со всеми: гороскоп на 23 июня

Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro дала прогноз на воскресенье, 23 июня, для четырех знаков зодиака. Это Козероги, Девы, Близнецы и Скорпионы.

Козероги

Благоприятный день, способствующий хорошему отдыху. Будет наполнен впечатлениями. Возможны прогулки с друзьями или мини-путешествие в соседний город.

Девы

Они просто отдыхают. У них день релакса «на максималках».

Близнецы

Будут не в ладах со всеми и с самими собой. С кем-то поругаются или что-то не поделят. У них нестабильное эмоциональное состояние. Внутренний конфликт, потому что хотят чего-то достичь, но не получается.

Скорпионы

Их времяпрепровождение связано с водой. Это могут быть спа-процедуры, баня либо отдых на речке или море. Получат массу удовольствия и положительных эмоций.