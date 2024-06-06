Сколько «стоит» лицо Лолиты: певица сделала подтяжку, скулы, подбородок и ботокс

Лолита Милявская в свои 60 лет словно расцвела. На какое-то время после «голой вечеринки» она пропала с радаров и, похоже, время зря даром не теряла. Вернувшись в публичное пространство, артистка похорошела, помолодела, расцвела. Любоваться ее лицом можно бесконечно, особенно тем, кто понимает, каких трудов это стоило специалистам.

Врач-косметолог Татьяна Аюпова эксклюзивно рассказала сайту Teleprogramma.pro, какие именно процедуры знаменитость могла произвести с лицом, чтобы выглядеть сногсшибательно.

«Лолита полностью подтягивала лицо. Видно, что у нее есть филлеры: под глазами, скулы, подбородок, идеальный овал лица. Поставлены инъекции с ботулотоксном», — сказала эксперт.

По словам врача, такая красота стоит немалых денег. Например, только фейслифтинг в среднем стоит около 500 тысяч рублей. Плюс примерно по 200 тысяч рублей за каждую косметологическую процедуру. Выходит на вскидку не менее одного миллиона рублей.

Татьяна Аюпова похвалила Лолиту за проявленное стремление к красоте, а также специалистов, которые провели звезде качественные процедуры. Но вместе с тем заметила, что артистка могла выглядеть еще лучше, если бы ограничивала себя в некоторых вещах.

«Учитывая ее образ жизни, с гастролями, перелетами, стрессами, питанием, она выглядит молодо и красиво», — поделилась косметолог.